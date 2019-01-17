Ulaş'ta muhtarlar toplantısı

SİVAS (AA) - Ulaş ilçesinde ocak ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.

Altınyayla Kaymakamı ve Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak başkanlığında gerçekleşen toplantıda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında alınması gereken önlemler, çocuk ve gençlerin uyuşturucudan uzak tutulması, köy ve mahalle muhtarlarının bu konuda bilinçlendirilmesi ve yaşanan ağır kış şartlarında yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca Ulaş İlçe Emniyet Amirliği tarafından İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Uyuşturucu ile Mücadele” konulu sunum yapıldı.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ahat Kelek, köy ve mahalle muhtarları katıldı.