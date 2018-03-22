Ulaş'ta muhtarlar derneği kuruldu

SİVAS (AA) - Ulaş ilçesinde 38 köy ve 4 mahalle muhtarı, bir araya gelerek muhtarlar derneği kurdu.

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Esentepe Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki derneğin açılış törenine katıldı.

Kaymakam Yılmaz, açılış öncesi yaptığı konuşmada, ilçede muhtarlar derneğinin olmayışının bir eksiklik olduğunu söyledi.

Derneğin açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "Muhtarların bir araya geleceği, bizim de muhtarlara ulaşmak istediğimizde tek bir kanalla muhatap olmamız noktasında derneğin katkısı olacaktır." dedi.

Dernek Başkanı ve aynı zamanda Hürriyet Mahallesi Muhtarı Vahap Seyhan ise, derneğin açılmasına vesile olanlara teşekkür ederek, "Muhtarlar olarak daha verimli çalışmalar gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından derneği açılışı gerçekleştirildi.

Muhtar Yılmaz'a desteklerinden dolayı plaketi verdi.

Törende davetlilere pasta ve içecek ikram edildi.

Törene, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Vekili Sami Dikme, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



