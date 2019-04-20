SİVAS (AA) - Sivas İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ulaş İlkokulu 3. sınıf öğrencilerine yönelik "Minik 112 Yaşama Yol Ver" eğitimi verildi.



Öğrencilere, 112 acil çağrı merkezinin gereksiz meşgul edilmesinin önlenmesi, trafikte seyreden ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi gibi konularda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından bilgiler aktarıldı.

Sınıf öğretmeni Ağcagül Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eğitimde, 112 acil ve ambulans sistemleri konusunda öğrencilerin duyarlılıklarını, bilgi seviyelerini arttırmak, kaza, hastalık, yaralanma durumlarında 112'ye nasıl ulaşacaklarının öğretilmesi ve 112 acil yardım bilincinin oluşturulması amaçlanmaktadır." dedi.

Arslan, "Eğitimde öğrencilere acil durumlarda nasıl hareket edilmelidir, 112 ne zaman aranmalıdır, arama anında hangi bilgiler verilmelidir, 112 acil hattı neden gereksiz yere meşgul edilmemelidir, 112 acil hattı arandığında nasıl konuşulmalıdır konuları hakkında bilgi verildi. Temel ilk yardım uygulamaları anlatıldı." diye konuştu.