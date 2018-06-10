Ulaş'ta mezun olan öğrencilere iftar

SİVAS (AA) - Ulaş ilçesinde, Ulaş İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan öğrenciler için iftar programı düzenlendi.

Okulun Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Ulaş İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Köksal Coşgun, iftarı geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Programa geçen yıl mezun olan öğrencileri de davet ettiklerini belirten Coşgun, "Ulaş İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan tüm bireylerin bundan sonraki yıllarda da bu geleneği devam ettirerek birlik, beraberlik, paylaşma noktasında kardeşçe hasret gidermeleri ve birbirleriyle hayat boyu iletişimlerini kesmemelerini amaçladık." dedi.

Mezun olan öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarı dileyen Coşkun, şunları kaydetti:

"Son yıllarda hasret kaldığımız bazı değerlerimizi bizzat hayatın içinde yaşayarak gelecek nesillere aktarmak en temel hedefimizdir. Nitekim gerek geçen yıl mezun vermiş olduğumuz öğrencilerimiz, gerekse bu öğrencilerimiz ile velileri aradan bir yıl geçmesine ve okulla ilişkilerinin kesilmiş olmasına rağmen kendilerini unutmayarak iftarımıza davet ettik."

Coşgun, iftar programına katılan öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik, veliler ve öğrenciler katıldı.