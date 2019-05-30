Ulaş'ta LGS provası yapıldı

SİVAS (AA) - Ulaş ilçesinde Liselere Giriş Sınavı'nın (LGS) provası yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav merkezi olarak belirlenen Ulaş İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen sınav provasında, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik koordinesinde öğrencilere temsili cevap kağıdı dağıtıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumartesi günü yapılacak LGS'de öğrencilerin sınav heyecanlarını yenmesi, gerçek sınavda karşılaşabilecekleri aksaklıklara engel olunması amacıyla prova yaptıklarını söyledi.
Sınava girecek öğrencilere başarı dileyen Gül, "İnşallah bu sınavda başarılı olurlar, emekleri boşa gitmez. Öğrencilerime başarılar diliyorum, emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.