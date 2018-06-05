Ulaş'ta Kur'an-ı Kerim okuma yarışması

SİVAS (AA) - Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.



Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi toplantı salonundaki yarışmada ön eleme sonrası finale kalan 14 öğrenci, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştı.

Yarışmada Kadir Can Çiğdem birinci, Abdulkerim Çiğdem ikinci ve Ahmet Berat Öztürk üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrenciler altınla ödüllendirildi.

Okul Müdürü Ramazan Baker, yaptığı konuşmada, "Okulumuzda öğrenciler arasında manevi duyguları sağlamlaştırmak amacıyla ilkini yaptığımız Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasını geleneksel hale getirerek her yıl yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hasan Basri Göktepe ise "Bizim görevimiz gençlerimize Kur'an okumayı öğreterek nesilden nesile aktarılmasını sağlamaktır." diye konuştu.

Yarışmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik, veliler ve öğrenciler izledi.