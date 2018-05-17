Ulaş'ta köy okuluna kütüphane açıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Baharözü Köyü Ortaokulu’nda kütüphane açıldı.

Öğretmen ve öğrencilerin işbirliğinde esnafların destekleriyle oluşturulan kütüphanenin açılışını, Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik, Halil Duman ve okul müdürleri gerçekleştirdi.

Kaymakam Yılmaz, kütüphanenin kazandırılmasında emeği geçen okul müdürü Bünyamin Herdem, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, okumanın önemine vurgu yaptı.

Kütüphanenin hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, "Açılışını yaptığımız bu kütüphane ile çocuklarımız boş vakitlerini kitap okuyarak geçirecekler. Böylelikle çocuklarımız bilgi ve kültür seviyelerini daha üst seviyeye çıkaracaklar." diye konuştu.

Köy okullarında kütüphanelerin oluşturulmasının eğitim için ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Yılmaz, bu tür etkinlikleri her zaman desteklediklerini söyledi.