Ulaş'ta kitap okuma yarışması düzenlenecek

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde, "Şimdi Sivas Zamanı" konulu kitap okuma yarışması düzenleyecek.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek yarışmada, öğretmen Bünyamin Herdem'in yazdığı Sivas'ın tarihini anlatan "Şimdi Sivas Zamanı" adlı kitap konu alınacak.

Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak, bu eserle öğrencilerin Sivas'ın kültürel ve sosyal yapısıyla yetişmiş sanatçıları, bilim adamlarını ve bunların eserlerini tanıyacaklarını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül de "Bu eseri okuyan tüm öğrencilerimiz Sivas Kongresi ve Sivas hakkında temel bilgilere sahip olacak.” diye konuştu.

Gül, kitabın ilçe merkezi ve köylerde eğitim gören 700 öğrencinin okumasını sağlayacaklarını, 31 Mayıs'ta kitapla ilgili hazırlanan sorulardan oluşan yarışma düzenleyeceklerini kaydetti.