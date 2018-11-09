Ulaş'ta katı yakıt kalorifer ateşçiliği kursu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde, katı yakıt kalorifer ateşçiliği kursuna katılan 13 kursiyer sertifikalarını aldı.
Kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen sertifika töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, amaçlarının çevreye duyarlı ve yakıt tasarrufu yapan kalorifer ateşçisi yetiştirmek olduğunu söyledi.
İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun ise, 48 saat süren ve kursu başarıyla bitiren 13 kursiyerin sertifikalarını almaya hak kazandığını belirtti.
Konuşmaların ardından Gül, Coşgun ve Halk Eğitimi Müdür Yardımcısı Hayrettin Doğan, kursiyerlere sertifikalarını verdi.