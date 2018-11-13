SİVAS (AA) - Ulaş İlçesinde okul yöneticilerine "Kapsayıcı Eğitim Semineri" veriliyor.

Ulaş İmam Hatip Ortaokulu toplantı salonunda 5 gün sürecek 40 saatlik seminer başladı.

Seminere konuşmacı olarak katılan Sivas Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu Müdürü Enver Yıldız, dezavantajlı öğrencilerin eğitim ortamına nasıl katılabileceği ve onlara nasıl daha iyi bir eğitim verilebileceğini anlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkez ve köylerinde görev yapan okul müdürleri ve müdür yardımcılarının katıldığı seminerin devlet okullarında görev yapan tüm yönetici ve öğretmenlere yönelik bir program olduğunu söyledi.

Kapsayıcı eğitimin tüm öğretmenlere verileceğini aktaran Gül, "Bu eğitimle birlikte 'Her öğrenci eşit derecede önemlidir' anlayışı çerçevesinde okullarımız tüm öğrencilere hizmet verecek hale gelecektir." dedi.