Ulaş'ta ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtılıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakamlık tarafından gazi, şehit ailesi ve ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımına başlandı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Sıdıka Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın ihtiyaç sahiplerini belirlemeye yönelik çalışma başlattığını söyledi.

İnceleme sonucunda ilçe merkezi ve köylerde ikamet eden gazi, şehit ailesi, engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımına başladıklarını belirten Özkan, "207 aileye 400 ton kömür dağıtılacak. Kömürler ailelerin evlerine kadar teslim edilecek. Yardım talebinde bulunan aile sayısı da yapılacak başvurular neticesinde artabilir." ifadesini kullandı.

Özkan, kömürlerin kış gelmeden ailelere teslim edileceğini sözlerine ekledi.