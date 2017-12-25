Ulaş'ta halk oyunları kursu açıldı

SİVAS (AA) - Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından erkeklere yönelik halk oyunları kursu açıldı.

Yenikarahisar Mahallesindeki Mehmet Ali Demet İlkokul ve Ortaokulu'nda Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda 2. kademe halk oyunları antrenörü Hayrettin Doğan tarafından, pazar günleri halk oyunları kursu verilecek.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursun mahalledeki gençlerin istekleri doğrultusunda açıldığını söyledi.

Kursa yoğun ilgi olduğunu aktaran Doğan, "Amacımız kış mevsiminde gençlerin boş vakitlerin değerlendirmek, gençlere halk oyunları kültürünü öğretmek ve unutulmaya yüz tutmuş Sivas halaylarını yaşatmak." diye konuştu.

Doğan, kurs bitiminde kursiyerlere sertifika verileceğini de aktardı.



