Ulaş'ta görsel sanatlar ve teknoloji tasarım sergisi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından görsel sanatlar ve teknoloji tasarım sergisi açıldı.

Cumhuriyet Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerince düzenlenen görsel sanatlar ve teknoloji tasarım sergisinin açılışı Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül tarafından yapıldı.

Yılmaz, Cumhuriyet Ortaokulu Toplantı Salonu'nda düzenlenen serginin açılışının ardından öğrencilerin yaptıkları çalışmaları inceledi ve görsel sanatlar öğretmeni Kadriye Epik'ten bilgi aldı.

Sergiyi çok beğendiğini belirten Yılmaz, eğitim ve öğretimin bir parça olan kültür ve sanat çalışmalarının artırılması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, kültür ve sanatla uğraşan öğrencilerin hayata daha farklı baktıklarına işaret ederek, bu nedenle özellikle ilçeye köylerden taşımalı gelen öğrencilerin bu tip çalışmalara katılmalarının önemli olduğunu ifade etti.

Sergi açılışına İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik ve Halil Duman ile kurum amirleri ve okul müdürleri de katıldı.