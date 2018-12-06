SİVAS (AA) - Ulaş ilçesinde "Gençlik ve Güvenli Gelecek" adlı konferans düzenlendi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Amirliği iş birliğinde, Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen konferansta, terör örgütlerinin her türlü zararlı propaganda çalışmalarına karşı öğrenciler bilinçlendirildi.

Emniyet Amirliği Terörle Mücadele (TEM) Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amiri Baş Polis Aziz Duman, konferansta yaptığı konuşmada, öğrencilere Türkiye aleyhinde yürütülebilecek zararlı oluşumlara karşı ortak mücadele bilincinin nasıl geliştirilebileceği, terör örgütlerinin yaptığı propaganda yöntemleri gibi konular anlatıldı.

Örgütlerin propagandalarından tüm vatandaşların özellikle de gençlerin korunması gerektiğini vurgulayan Duman, "Ülkemizin sahip olduğu farklılıkların, çatışma ve şiddet aracı olarak kullanılmasının önüne geçilmesi, başta öğrencilerimiz olmak üzere bütün vatandaşların sağduyulu davranmaları gerekiyor." dedi.

Konferansa okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.