Ulaş'ta eski muhtarlara veda yemeği

SİVAS (AA) - Ulaş Muhtarlar Derneği, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday olmayan veya aday olmasına rağmen seçilemeyen 17 eski muhtara veda yemeği verdi.

İlçede bir lokantada verilen yemekte konuşan Ulaş Muhtarlar Derneği Başkanı Hürriyet Mahallesi Muhtarı Vahap Seyhan, "Ailesinden, zamanından, mesaisinden fedakarlıkta bulunarak topluma faydalı, köyüne, mahallesine hizmet götürmeye çalışan tüm muhtar arkadaşlarıma 5 yıllık muhtarlıkları için tek tek teşekkür ediyorum. Kapımız her zaman sizlere açıktır." dedi.

Seyhan, yeni seçilen muhtarlara da başarılar dilerken, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından 17 eski muhtara teşekkür plaketi verildi.