Ulaş'ta emniyet kemerinin önemi anlatıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesindde emniyet kemeri trafik simülasyon aracıyla öğrencilere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Karayolları Trafik Güvenliği Haftası kapsamında Ulaş Emniyet Amirliği tarafından ilk defa ilçeye getirilen emniyet kemeri trafik simülasyon aracıyla öğrencilere emniyet kemerinin önemi uygulamalı olarak gösterildi.



Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesine getirilen trafik simülasyon aracına binen öğrenciler, kemerli ve kemersiz şekilde 25 kilometre hızla giden araçta bir süre kaldı.

Öğrenciler, kemersiz şekilde çok yavaş dönen aracın içinde dahi zorlandıklarını, kemer taktıklarında ise hiçbir zorluk yaşamadıklarını söyledi.



Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz da okul bahçesine gelerek, simülasyon aracına bindi. Yılmaz, "Öğrencilerden ailelerinde araç kullananları emniyet kemeri takmaları konusunda uyarmalarını istedim." dedi.