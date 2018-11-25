Ulaş'ta destekleyici ve yetiştirici kurslar

SİVAS (AA) - Ulaş Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, ilçede öğrenciler için açılan ve hafta sonları devam eden destekleyici ve yetiştirici kursları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kursa katılan öğrencilerle bir süre sohbet eden Gül, öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilere açılan kursları benimsemelerinin sınavlarda çok yararlı olacağını tavsiye eden Gül, "İdareciler olarak sizlerin sınavlarda başarılı olmanız için yoğun çaba ve gayret gösteriyoruz. Sınavlarda büyük başarı sağlayan öğrencilerimize büyük sürprizlerimiz olacak." dedi.

Kurs eğitmeni öğretmenlere de teşekkür eden Gül, "İlçe merkezi ve köylerde eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için açılan kurslarımız hafta sonları devam ediyor. Bu kurslarda öğrencilerin akademik başarı düzeyinin artırılması, Liseye Geçiş ile Yüksek Öğretime Geçiş sınavlarına daha iyi hazırlanmalarını amaçladık. Bu bağlamda bu tür kurslara önem veriyoruz." diye konuştu.