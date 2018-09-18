Ulaş'ta bin 259 öğrenciye ücretsiz ders kitabı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bin 259 öğrenciye ücretsiz ders kitabı dağıtıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Ulaş İlkokulunda düzenlenen kitap dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, ilçede eğitim gören tüm öğrencilere, ders kitaplarının yanı sıra çalışma kitapları, öğretmenlere de kılavuz kitapları dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.



Bu yıl yeni bir müfredat ve yepyeni bir öğretim yöntemiyle tanışacaklarını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Öğrenci merkezli olan bu yeni öğretim yönteminde çocuklarımıza bilgi yükleme değil, milli manevi değerlerimizi öğrenmeyi öğretme esas alınmaktadır. Nesillerimizin soran, sorgulayan, düşünen, analiz ve sentez yapabilen bireyler olmasını hedefleyen yeni öğretim yöntemi ve müfredat, aslında gecikmiş bir girişimdir. Eminim ki çocuklarımız yeni ders kitaplarını çok daha sevecen, çok daha dolu dolu bulacaklardır."

Törene, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik ve okul müdürleri de katıldı.

