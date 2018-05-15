Ulaş'ta bilim fuarı açıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Baharözü Köyü Ortaokulunda bilim fuarı açıldı.

Bilim Fuarın açılışını Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik ve Halil Duman gerçekleştirdi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan 10 projenin bulunduğu stantları tek tek gezen Yılmaz, öğrencilerden bilgi aldı.

Çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik eden Yılmaz, "Ülkemizde araştırmacı ve bilimi seven bir gençlik yetişiyor. Bunun en güzel örneği gezdiğimiz stantlardaki projeler." dedi.

Yılmaz, fuarın açılmasında emeği geçen Okul Müdürü Bünyamin Herdem'e, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Fuar açılışına İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, köy muhtarı Bekir Aksoy, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.