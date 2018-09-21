SİVAS (AA) - Ulaş İlçesinde muharrem ayı dolayısıyla Ulaş İmam Hatip Ortaokulu'nda "Aşure Günü" etkinliği düzenlendi.

Ulaş İmam Hatip Ortaokulu, geleneksel hale getirdiği "Aşure Günü" etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Eray Metin, etkinlikte yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliği güçlendirecek bu tür etkinliklerin her zaman destekçisi olacaklarını söyledi.

Metin, etkinliğin düzenlenmesinde tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Aşure dağıtımına İlçe Milli Eğitim Müdür Mücahit Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.