Ulaşlı gençler Kaymakam Vekili Dalak'ı ziyaret etti

SİVAS (AA) - Ulaş Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Vekili Bülent Çezik, Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ile Kaymakam Vekili Halil Dalak'ı makamında ziyaret etti.

Gençlik Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dalak, gençlerle bir süre sohbet etti.

"Gençlerimizden umutluyum." diyen Dalak, "Gözlerindeki ışıltı bana umut veriyor. Biz yöneticiler olarak, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin iyi bir vatandaş olarak yetişmesi için elimizi taşın altına sokmamız gerekir. Onlar, istikbalde bu vatana hizmet edecekler, büyük Türk milletine yön verecekler." dedi.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Çezik ise gençlere vermiş olduğu desteklerden dolayı Dalak'a teşekkür ederek, "Ulaş ilçesinde geleceğin teminatı olan gençlerin milli ve manevi duygularla yetişmesi, ailesine ve topluma faydalı, soru çözen değil sorun çözen bir birey olarak yetişmeleri için her türlü eğitim ve etkinlikleri düzenledik ve düzenlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Çezik, "Spor Sivas" projesi kapsamında alınan spor malzemeleri için de Dalak'a teşekkür etti.



Lise 11.sınıf öğrencisi Yusuf Çınar da Atatürk'ün bıraktığı emanetleri koruyacaklarını, yolundan emin adımlarla gideceklerini söyledi.

Ziyarette, Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Yıldız ve rehber öğretmeni Tülin Durmaz da hazır bulundu.