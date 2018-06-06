Ulaş TİGEM'de iftar programı

SİVAS (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü çalışanları ve işletmeden emekliye ayrılanlar iftar programında bir araya geldi.

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Metin Yurtdakal tarafından verilen iftara çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Yurtdakal, işletmeye emek vermiş ve vermekte olan çalışanları, iftar vesilesiyle bir araya getirmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yurtdakal, "80 yıllık bir kuruluşa vermiş olduğunuz emeklerden dolayı işletmemiz daha da gelişerek güzide bir işletme oldu. Emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. İşletmeye yıllarını vermiş emekliler ile emek vermekte olan çalışanları ramazan ayında bir araya getirmekten ve hasret gidermelerine vesile olmaktan dolayı mutluluğum tarif edilemez. Hep birlikte daha nice ramazanları geçirmeyi temenni ediyor, herkesin Ramazan Bayramı'nı da şimdiden tebrik ediyorum." dedi.

Emekli işçilerden Hikmet Kuruçay ise programı düzenleyen Yurtdakal'a teşekkür ederek, "Bu işletme bizlerin baba ocağı, ana ocağı oldu, iyi ve kötü günlerimiz oldu. Bizler bu işletmeden aldığımız maaşlarla evlatlarımızı büyüttük, okuttuk. Bizler Ulaşlılar olarak işletmenin daha da gelişmesi için her türlü yardıma hazırız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yurtdakal, en yaşlı emekli olan Şükrü Karadağ'a plaket verdi.



