Ulaş Müftülüğü ilçe halkına iftar verdi

SİVAS (AA) - Ulaş İlçe Müftülüğü, esnafların katkılarıyla "Gençlik şöleni" adı altında iftar programı düzenledi.

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Hatipler Camisi toplantı salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, katkıda bulunan esnaflara teşekkür etti.

Gençliğin ülkenin geleceği olduğunu belirten Kaymakam Yılmaz, "İnşallah ilçemizde ülkesine, vatanına, milletine bağlı, bayrağını seven gençlerimiz yetişir. Yetişmesi için de elimizden gelen tüm gayreti göstermekteyiz." diye konuştu.

İlçe Müftüsü İzzet Kendir ise, hayırsever esnafların katkılarıyla "Gençlik Şöleni" adı altında düzenledikleri iftar programına katılanlara teşekkür ederek, gençlere ahlaklı, vicdanlı, öz güvenli, donanımlı olmalarını tavsiye etti.

İftara, Ulaş Belediye Başkanı İsrafil Göçgün, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Seda Kırbaş, kurum amirleri, gençler, din görevlileri ve ilçe halkı katıldı.