Ulaş Müftülüğü 500 kişiye iftar verdi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde müftülük 500 kişiye iftar yemeği verdi.

Hatipler Cami toplantı salonunda düzenlenen iftar programında konuşan İlçe Müftüsü İzzet Kendir, manevi değeri yüksek ramazan ayında bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Ramazan ayında yardımlaşmanın en üst dereceye çıktığını belirten Kendir, "Ramazan yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğreten, ben değil biz bilincini kazandıran, kardeşliği, ümmet olmayı pekiştiren bir aydır. Oruç zenginin fakiri bir an olsun anlamasını sağlayan bir ibadettir. Zengin, fakir, genç, yaşlı, amir, memur toplumun her seviyesindeki insanın aynı anda aynı sofradan yemek yemesidir." dedi.

İftar Programına Kaymakam Vekili Halil Dalak, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, İl Genel Meclis üyeleri Hikmet Kuruçay, Ahmet Gencer, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.