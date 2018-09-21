Ulaş Milli Eğitim Müdürü Gül'den köy okullarına ziyaret

SİVAS (AA) - Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Baharözü Köyü Ersin Yıldız İlkokulu ve Baharözü Ortaokulunu ziyaret etti.

Ersin Yıldız İlkokul Müdürü Mustafa Tepecik ve Ortaokul Müdürü Bünyamin Herdem'den okulların mevcut durumu ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgiler alan Milli Eğitim Müdürü Gül, yeni müfredat ve eğitim konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerinde sınıfları gezen Gül, öğrencilerle sohbet etti.

Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen ve öğrencilere okumanın önemini anlatan Gül, "Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla köy okullarını ziyaret ettik. İlçeye bağlı köy okullarında öğretmen ve kitap konusunda eksiğimiz yok. Köylerde eğitim gören öğrencilerin eğitim seviyelerini en üst seviyeye çıkartmak için özen göstereceğiz." diye konuştu.

Gül'e ziyaretlerinde, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik Eşlik de etti.