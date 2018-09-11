Ulaş Kaymakamı Yılmaz, veda ziyaretlerine başladı

SİVAS (AA) - Bilecik'in İnhisar ilçesi kaymakamlığına atanan Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, kurumlara veda ziyaretlerine başladı.

İlçeden cuma günü ayrılacak Kaymakam Yılmaz, Belediye Başkanı İsrafil Göçgün'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yılmaz, ilçe halkından her zaman büyük ilgi ve destek gördüğünü belirtti.

Yılmaz, "1,5 yıldır Ulaş'ta görev yaptım ve Ulaş'ı unutmayacağım. İnhisar ilçesinde bir dostlarının olduğunu unutmasınlar, her zaman Ulaşlılara kapım açıktır." dedi.

Göçgün ise, Yılmaz ile verimli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.