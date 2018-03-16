Ulaş Kaymakamı Yılmaz muhtarlarla buluştu

SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Kaymakamlık konferans salonunda muhtarlarla buluşan Yılmaz, talepleri dinledi.

Toplantıda, köy ve mahallelerde yapılacak çalışmalarda yol haritası belirlendi.

Ayrıca muhtarlar, asayiş ve güvenlik yönünden bilgilendirilerek, köylerde şüpheli şahısların güvenlik birimlerine bildirilmesi konusunda uyarıldı.

Yılmaz, 38 köy ve 4 mahalle olmak üzere 42 muhtar bulunan ilçede muhtarlar derneğinin kurulmasının önemli olduğunu belirtti.

Derneğe çalışmalarında başarılar dileyen Yılmaz, muhtarlardan Mihralibey Konağı'nda sergilemek üzere köylerde bulunan eski kilim ve halı gibi eşyaları kaymakamlığa getirmelerini istedi.

Toplantıya, İlçe Emniyet Amir Vekili Sami Dikme, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, mahalle ve köy muhtarları katıldı.