Ulaş Kaymakamı Yılmaz, Mihrali Bey Konağı'nı inceledi

SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, 1889 yılında yaptırılan ve 2015 yılında İl Özel İdaresi tarafından restore edilen Mihrali Bey Konağı'nda incelemede bulundu.

Acıyurt köyündeki tarihi Konağı gezen Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karapapak Türkleri'nden Mihrali Bey'in bu bölgede yaşadığını ve konağın 2015 yılında İl Özel İdaresi tarafından restore edildiğini belirtti.

Yılmaz, 2 katlı konağın zemin katının haremlik, depo ve kiler olarak kullanıldığını söyledi.

Zemin katı kesme, kalan kısmı ise moloz taştan yapılan konağın üst katında ise ahşap ve kerpiç malzeme kullanıldığını ifade eden Yılmaz, binanın üst katında bulunan kök boya ile boyanmış, bitkisel motiflerle işlenmiş ahşap tavanının harika olduğunu vurguladı.

Yılmaz, "Tarihi dokusu en ince ayrıntısına kadar korunarak restore edilen konağı, geçmişe nefes vermek, turizme kazandırmak ve ziyarete açmak için özel ekip kurduk. Ön çalışma başlattık, projemiz İl Özel İdaresince kabul edilirse bu tarihi konağı hizmete açarız." dedi.