Son Dakika
Ulaş Kaymakamı Akköz'ün mutlu günü
SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Sivas Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Sümeyra Doğru ile dünya evine girdi. Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Nikah Salonu'nda haftasonu gerçekleşen ve Şehitkamil Belediye Başkanı Muhammet...
Genel 09.12.2019, 10:24
SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Sivas Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Sümeyra Doğru ile dünya evine girdi.
Genç çifte mutluluklar dileyen Gül, evlilik cüzdanını Sümeyra Akköz'e takdim etti.
Nikah töreninde genç çifti Doğru ve Akköz aileleri, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Ulaş İl Genel Meclis Üyeleri Hikmet Kuruçay ve Ahmet Gencer, kurum amirleri ve muhtarlar yalnız bırakmadı.
1°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 09 Aralık 2019
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:40
|Öğle
|12:39
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:50