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Ulaş Kaymakamı Akköz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında seçtiği fotoğraflara oy verdi. Akköz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği...

Genel 16.12.2019, 13:32
Ulaş Kaymakamı Akköz, AA'nın
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SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında seçtiği fotoğraflara oy verdi.

Akköz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Akköz "haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", "yaşam" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" ve "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Hello Brother" fotoğrafları için oy kullandı.

Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fotoğrafların seçiminde zorluk yaşadığını ve bütün fotoğraf karelerinin büyük bir ustalık ve titizlikle çekildiğini belirtti. Her fotoğrafın farklı anlamları ve hikayeleri var. Seçim yapabilmek hayli güç oldu." dedi.

AA'yı yakından takip ettiğini dile getiren Akköz, "Haber alanındaki başarısını fotoğraflarına da yansıtmış." diye konuştu.

#Muhammed Burak Akköz #Ulaş
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