Ulaş Kaymakam Yılmaz iftarda muhtarlarla buluştu

SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, iftarda muhtarlarla bir araya geldi.

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü Misafirhanesi ek binasında gerçekleştirilen programa 4 mahalle ve 38 köy muhtarı katıldı. Ramazan ayının önemine, birlik ve beraberliğe vurgu yapan Yılmaz, "Muhtarlarımız bizim mahalle ve köylerdeki temsilcimizdir. Sizler vatandaşın talebini, bulunduğunuz yerdeki ihtiyaç sahiplerini, köyünüzün ihtiyaçlarını ve köylerdeki önemli konuları direkt bize ileterek haberdar ediyorsunuz." dedi.

Devletin imkanlarını vatandaşlara götürerek hizmet etme gayreti içerisinde olduklarına değinen Yılmaz, "Artık devletimiz hakikaten güçlü. Sizler de bunu çok net görüyorsunuz. Son yıllarda yapılan hizmetlerimiz oldukça arttı." diye konuştu.

Yılmaz, davete katılan muhtarlara teşekkür etti.

Programa, Ulaş Belediye Başkanı İsrafil Göçgün, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Hacı Bilen, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ahat Kelek, İlçe Özel İdare Müdür Fadime Ceyhan ve Muhtarlar Derneği Başkanı Vahap Seyhan katıldı.