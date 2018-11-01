Ulaş Karaşar köyü parke taşına kavuştu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Karaşar köyünde 20 bin metrekarelik alana parke taşı döşendi.

Karaşar köyü muhtarı Hasan Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaş Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) tarafından köylerinin parkeye kavuştuğunu söyledi.

Parkenin köylerine hayırlı olmasını dileyen Kalkan, "Yağmur yağdığı zaman köyde çamurdan yürümek zor oluyordu. Köy içi yolların kilit parke taşı döşeme işlemi tamamlanmak üzere." dedi.

Köylülerini bu kış çamurdan kurtaracaklarını ifade eden Kalkan, "Köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızın daha rahat yaşam standartları içerisinde olmaları için, köylülerimizle hep birlikte el birliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Kalkan, kendilerine çalışmalarında destek veren Sivas Valisi Davut Gül'e de ayrıca teşekkür etti.