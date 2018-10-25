Ulaş Gölü'nde sonbahar sessizliği

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Gölü, havaların soğumasıyla adeta sonbahar sessizliğine büründü.

Piknikçilerin ve ilçe halkının uğrak yerleri arasında yer alan Ulaş Gölü, göçmen kuşlara da ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında oldukça hareketli günler geçiren gölde, kışın yaklaşmasıyla sessizlik hakim oldu.



Ulaş Gölü'ndeki tesis işletmecisi Kemal Aslan, ilçenin sembolü konumundaki, göçmen kuşların barındığı, piknikçilerin ve olta balıkçılığı yapanların uğrak yeri olan gölde sonbahar sessizliğinin yaşandığını söyledi.