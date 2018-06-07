Ulaş Anaokulunda uçurtma şenliği

SİVAS (AA) - Ulaş Anaokulu tarafından uçurtma şenliği düzenlendi.

Ulaş Anaokulu Müdürlüğünce okul öncesi eğitim şenliği kapsamında 6 yaş grubu öğrenciler için uçurtma şenliği düzenlendi.

İlçe Emniyet Amirliği binası arkasındaki yeşil alanda gerçekleştirilen etkinlikte, minik öğrenciler aileleriyle kendilerinin yaptığı onlarca uçurtmayı gökyüzüne bıraktı.

Öğrenciler, aileleriyle uçurtma uçurarak eğlenceli dakikalar yaşadı.

Okul Müdürü Burak Şahinarslan, "Okulumuzda eğitim gören öğrencilerimiz ve velilerimizin katılımıyla çok güzel bir etkinlik organize etttik. Öğrencilerimiz yılın yorgunluğunu uçurtma uçurarak giderdi." dedi.

