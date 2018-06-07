Ulaş Anaokulu'nda mezuniyet heyecanı

SİVAS (AA) - Ulaş Anaokulu'nda yıl sonu mezuniyet töreni düzenlendi.

Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, okulun konferans salonunda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Burada öğrencilerin yaptığı resim sergisinin açılışını da gerçekleştiren Yılmaz, daha sonra öğrencilerin ront gösterilerini izledi.

Müzik gösterisiyle devam eden törenin sonunda Kaymakam Yılmaz, mezuniyet kıyafeti giyen öğrencilere diplomalarını verdi.

Öğrencinin temel eğitimini anaokulunda aldığını aktaran Yılmaz, velilerin çocuklarını anaokuluna göndermelerinin önemli olduğunu söyledi.

Mezuniyet törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Duman ve veliler katıldı.



