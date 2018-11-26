'Ukrayna’ya ait gemilere ateş açıldığı yolundaki haberleri endişeyle karşılıyoruz'

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığından Azak Denizi ve Kerç Boğazı civarındaki gerginliğin takip edildiği belirtilerek, "Bu çerçevede Ukrayna'ya ait gemilere ateş açıldığı ve yaralılar bulunduğu yolundaki haberleri endişeyle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaşanan gerginlikle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda yaşanmakta olan gelişmeleri ve artan gerginliği takip ediyoruz. Bu çerçevede Ukrayna'ya ait gemilere ateş açıldığı ve yaralılar bulunduğu yolundaki haberleri endişeyle karşılıyoruz. Karadeniz'e kıyıdaş bir ülke olarak Kerç Boğazı'ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini vurguluyoruz."

Açıklamada, bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye sokabilecek adımlardan kaçınılması, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi, ayrıca sağduyu ve itidal içinde hareket edilerek, gerginliğin tırmandırılmaması çağrısında bulunuldu.

Dün sabah saatlerinde, Azak Denizi'nde Rus savaş gemileriyle Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmiş, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.