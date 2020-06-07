Ukrayna’da düşerek belini kıran genç, Türkiye’ye uçak ambulans ile getirildi
GEÇEN YIL UKRAYNA’YA DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNDE OKUMAK ÜZERE GİDEN 19 YAŞINDAKİ ÖMER SAMİ ŞİMŞEK GEÇTİĞİMİZ HAFTA MERDİVENDEN DÜŞEREK BELİNİ KIRDI. AİLESİNİN TÜRKİYE’DE TEDAVİ OLMASINI İSTEDİĞİ 19 YAŞINDAKİ GENÇ UÇAK AMBULANS İLE UKRAYNA’DAN ALINARAK NEVŞEHİR KAPADOKYA HAVALİMANINA GETİRİLDİ.
Geçen yıl Ukrayna’ya Diş Hekimliği Fakültesinde okumak üzere giden 19 yaşındaki Ömer Sami Şimşek, geçtiğimiz hafta merdivenden düşerek belini kırdı. Ailesinin Türkiye’de tedavi olmasını istediği genç, uçak ambulans ile Ukrayna’dan alınarak Nevşehir Kapadokya Havalimanına getirildi.
Kapadokya Havalimanında ailesi ile birlikte bekleyen diş hekimi baba Serkan Şimşek, yardımlarından dolayı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya teşekkür etti. Şimşek, "Aksaray’da diş hekimiyim. Oğlum geçen sene Ukrayna’ya Diş Hekimliği Fakültesi okumak üzere dil bilimleri fakültesine kayıt yaptırmıştı. Bu sene inşallah Diş Hekimliği Fakültesine kaydını yaptırıp gelmeyi düşünüyordu. Malum Covid-19 nedeniyle karantina sürecinde orada kalma ihtiyacı hissetti. Ama görünmez kaza sonrası ıslak zeminde merdivenlerden kayarak düştü. Beli kırılmış. İlk müdahaleyi oradaki sağ olsun doktor arkadaşlar yapmışlar. Ama tedavisine Türkiye’de devam etmesini istedik. Sağ olsun Sağlık Bakanımız bu konuda duyarsız kalmadı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Müracaat ettik. Hava ambulansı ile getirildi. Bizlere yardımcı oldular" dedi.