Uğur Şirketler Grubu'ndan enflasyonla mücadeleye tam destek

AYDIN (AA) - Uğur Şirketler Grubu'nun Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Öksüzömer, enflasyonla mücadelede üzerlerine düşeni yerine getireceklerini belirterek, "Ürünlerimizde yüzde 10 ile 22 arasında indirim uygulamaya başladık." dedi.

Şirket'in Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan merkezinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Öksüzömer, Uğur Şirketler Grubu'nun enflasyonla mücadelenin yanında olduğunu, ilk olarak Uğur Soğutma'daki ürünlerde indirim uygulamaya başladıklarını söyledi.

Görevini en iyi şekilde yapma gayretinde olduğunu aktaran Öksüzömer, "Yaklaşık yüz çeşit ürünümüzle biz de bu mücadelenin tarafı olacağız. Yüzde 10 ile 22 arasında indirimlerimizi uyguluyoruz. Çok kapsamlı bir şekilde bu enflasyonla mücadelenin yanındayız. Bu savaşın biz de bir neferiyiz." dedi.

- "Ticari maliyetlere göre gerekli indirimleri uyguladık"



Uğur Şirketler Grubu'na bağlı şirketlerin ürünlerinde indirim için çalışma başlattığını bildiren Öksüzömer, şunları aktardı:

"Dikey soğutucularda 5 çekmece olanlarda yüzde 10,2 indirim yaptık. 7 çekmeceli dolapta mesela 2 bin 548 liradan 2 bin 145 liraya düşürmüşüz. Yani yüzde 18,7 indirim yapmışız. Evlerde nofrost dolapları 3 bin 715 liradan 3 bin 150 liraya düşürdük. Yaklaşık yüzde 18 indirim yaptık. Ticari ürünlerde şişe soğutucu olarak tabir edilen dolapları 3 bin 153 liradan 2 bin 846 liraya düşürdük. Yüzde 10’un üzerinde indirimler uyguladık. Ticari maliyetlere göre gerekli indirimleri uyguladık."