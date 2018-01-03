"Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür" yarışması tanıtıldı

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının desteği ile ülke genelinde 6. düzenlenecek, "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür" yarışmasının tanıtımı Sivas Öğretmenevi'nde yapıldı.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Sivas Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ile Sivas Ahlak Kültür ve Çevre Derneği (AKÇED) tarafından organize edilen yarışma için başvurular, 4 Mart'a kadar online olarak www.ufkayolculuk.com adresinden gerçekleştirilebilecek.

Projenin tanıtımını yapan Ülkü İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Feramuz Yılmaz, Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasının bu yıl ki konusunun Kur'an-ı Kerim meali olarak belirlendiğini söyledi.

Yarışmada, 11 ayrı kategoride sınav başvurusu alınacağını aktaran Yılmaz, "Yarışmacılar online olarak isterlerse evlerinden, iş yerlerinden yarışmaya katılabilecekler." dedi.

Projenin önemine değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Okuma alışkanlığının istenen düzeylerde olmadığı günümüzde, okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak, halkımızın, özellikle gençlerimizin sahih kaynaklarla buluşmasına destek olmak, ufka yolculuk organizasyonunun en büyük amacını oluşturmaktadır."

Yılmaz, yarışmanın 08 Nisan'da saat 10.00'da tüm Türkiye ile aynı anda Sivas'ta da gerçekleştirileceğini, dereceye giren yarışmacılara umre ve çeşitli hediyelerin verileceğini belirtildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Eğitim-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı İlhan Karakoç, Eğitimde Diriliş Derneği Başkanı Fahrettin Yılmaz ve öğretmenler katıldı.



