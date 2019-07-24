Ucuza altın almak isterken

KONYA (AA) - Altın fiyatlarının yükselmesi ve düğün sezonunun açılmasıyla birlikte sayıları artan dolandırıcıların, özellikle kalabalık ortamlarda yoğun şekilde görüldüğünü belirten sektör temsilcileri, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaları kousunda uyardı.

Yaz dönemi nedeniyle artan düğünler, ülke genelinde altına olan talebi artırırken, emniyet güçlerinin aldığı tüm önlemlere rağmen sahte altın dolandırıcıları bazen esnafı bazen de sokaktaki vatandaşı tuzaklarına düşürüyor.

Altın fiyatlarının yükselmesi ve düğün sezonunun açılmasıyla birlikte sayıları artan dolandırıcılar, özellikle hastane, alışveriş merkezi ve çarşı gibi kalabalık yerlerde, değerinden düşük fiyat biçerek tuzaklarına düşürdükleri vatandaşları, sahte altınla mağdur ediyor.

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolandırıcıların sahte altın satmak için birçok yöntem kullandığını belirtti.

Bazı dolandırıcıların, maden bileziğin üzerini yarım gram altın ilave ederek kaplama yaptığını, bu şekilde esnafı dahi dolandırabildiğini ifade eden Kuşdemir, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde bu tür kaplamaların sık yapıldığını aktardı.

- Altın dolandırıcıları hastane çevrelerini mesken tutuyor

Kuşdemir, dolandırıcıların daha çok kalabalık ortamlarda insanları tuzağına düşürmeye çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sokaktaki vatandaşı kandırmak isteyen dolandırıcılar, genelde hastane çevrelerindeki insanları hedef alıyor. 'İçeride hastam var, paraya da ihtiyacım var, ancak hastaneden ayrılamıyorum' diyerek elindeki sahte altını değerinden düşük fiyatına satarak, insanları mağdur ediyorlar. Yani 435 lira olan çeyrek altını, paraya ihtiyacı olduğu için 350 liraya, 400 liraya satacağını söylüyor. Vatandaş da buna inanıyor. Bazıları yardım amaçlı, bazıları ucuza altın almak amacıyla bunu alıyor. Sonra bozdurmaya kuyumcuya geldiğinde kandırıldığını anlıyor."

Altının kuyumcudan, sarraftan alınması gerektiğini dile getiren Kuşdemir, "Bujitericilerde satılan altın görünümlü bilezik imitasyonlar da dolandırıcılar tarafından gerçek altın gibi satılmaya çalışılıyor. Son günlerde altının değeri arttıkça bu tür dolandırıcık olayları da maalesef giderek arttı. Bu konuda vatandaşları uyarıyoruz. Altın ucuz olmaz, değerinde alınır satılır." diye konuştu.

- Sahte altın nasıl anlaşılır?



Başkan Kuşdemir, kuyumcuların dahi bazen sahte altını tanımakta zorlandığına dikkati çekerek, kuyumcuya satılmaya getirilen tüm altınlara şüpheli altın olarak bakıp, dikkatle inceleyip satın aldıklarını bildirdi.

Sahte altını tecrübeleri sayesinde veya cam üzerine bıraktıklarında çıkan sesten anlayabildiklerini anlatan Kuşdemir, şöyle devam etti:

"Anlama metodlarından ilki tecrübe. İkinci metod ise sahte altını sesinden anlamak. Cama çeyrek altını ya da tam altını attığımız zaman, sahte altını esnaf çıkardıkları sesin tını farkından anlıyor. Çok emek çekilmiş, içine altın katılmış bir taklit ise sesinden anlaşılamıyorsa hemen bunu ayar evine gönderiyoruz ve bir dakika içinde neticeyi alıyoruz. Bir cumhuriyet altı alev tabancası ile ısıtıldığında sahte olan kararıp bakır rengini alıyor. Gerçek altın ise renginden hiçbir şey kaybetmiyor. Yine sahte ürünü anlama yollarından biri, esnekliği ölçme. Altın bileziğin esneme payı oluyor. Sahte olanlarda ise esneklik direnci çok az oluyor. En iyi ayırt etme yolu ise doğrudan bileziği makasla kesip, içine bakmak."

Önümüzdeki döneme yönelik altın fiyatları konusunda da tahminde bulunan Kuşdemir, Çin ve Hindistan hükümetlerinin dolar rezervlerini azaltarak altın rezervlerini artırma yönünde bir irade ortaya koyacağı yönündeki açıklamalarının, orta ve uzun vadede altının ons fiyatını uluslararası piyasalarda yönünü daha da yukarı doğru yöneltebileceğini anlattı.