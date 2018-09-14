Ücretsiz ders kitapları okullara dağıtıldı

YOZGAT (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere ücretsiz verilen ders kitapları Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından okullara dağıtıldı.

Okullara getirilen kitaplar, görevliler tarafından her sınıf için ayrıldıktan sonra her öğrenci için poşetlenerek sıralara yerleştirildi.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilen kitapların dağıtımının sorunsuz sürdüğünü söyledi.

Pazartesi günü kitapların tüm öğrencilerin sırasında hazır olacağını belirten Yazıcı, "Çocuklarımızın eğitimine katkı sunan ve onların yetişmesinde büyük öneme sahip kaynaklarımız sorunsuz bir şekilde dağıtılmaktadır. İlimizde 716 bin 857 kitap dağıtılmıştır. Bu hakikaten devletimizin büyüklüğü ve vatandaşa olan hizmet olarak baktığımızda takdire şayan bir husustur. Bütün öğrencilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize, ilimize hayırlı bir eğitim yılı diliyorum." diye konuştu.

TOKİ Mevlana İlkokulu Müdürü Hasan Arun ise, ders kitaplarının okula getirildiğini aktararak, "Bir haftadır birinci sınıflar için uyum eğitimi vermekteyiz. Devletimiz sağ olsun kitaplarını getirdi, sıralarına koydu. Pazartesi eğitim ve öğretime hazırız. Tüm okulumuzun kitapları hazır, öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.