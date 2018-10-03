Ücretsiz 142 milyon ders kitabının tamamı okullara ulaştı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için hazırlanan yaklaşık 142 milyon ücretsiz ders kitabının tamamı öğrencilere dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından ücretsiz ders kitaplarının dağıtılmasına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ücretsiz ders kitabı dağıtımı kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik hazırlanan yaklaşık 142 milyon ders kitabının tamamı öğrencilere dağıtıldı.

Bu kapsamda, 5 derse ait 10 çeşit ve toplamda yaklaşık 14 milyon adet okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf ders kitabı da öğrencilere ulaştırıldı.