ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler ve bu vergilerin yüksek oranları nedeniyle, çalışanların ocak ayında aldığı ücretin aralık ayına kadar önemli ölçüde düştüğünü belirterek, "İşçiler başta olmak üzere tüm çalışanların yıl sonuna doğru yoğun olarak hissettiği bu ağır vergi yükü önemli bir sorun olarak çözüm bekliyor." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anayasa'nın 73. maddesinde "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür." ifadesinin yer aldığına işaret etti.

Bu hükme rağmen ücretli çalışanların ağır vergi yüküyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Atalay, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alması gereken devlet, az kazanan ücretlilerden diğer kesimlere kıyasla yüksek oranlarda vergi alıyor." dedi.



- "Evli olan asgari ücretliler de vergi dışı bırakılmalı"



Türkiye'de gelir ve kazanç üzerinden alınan verginin yaklaşık üçte ikisinin ücretlilerce ödendiğini belirten Atalay, şöyle devam etti:

"Yıl başında net 2 bin 500 lira ücret alan bir işçi haziran ayından itibaren vergi dilimine girmeye başlıyor. Haziranda net 2 bin 403 liraya düşen ücreti temmuzda 2 bin 361 liraya kadar iniyor. Yani bu işçi temmuzdan aralık ayına kadar her ay ek 139 lira vergi ödüyor. Doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan ağır vergiler yetmezmiş gibi çalışanlar bir de dolaylı olarak, mal ve hizmet üzerinden alınan ve yapılan harcamalardan kaynaklanan vergilerle karşı karşıya kalıyor."

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına yönelik düzenlemeden memnuniyet duyduklarını dile getiren Atalay, "Ancak bu düzenleme sadece bekar olan asgari ücretli çalışanları kapsıyor. Evli ve çocuklu olan asgari ücretli işçilerde vergi kesintisi devam ediyor. Evli ve çocuklu olan asgari ücretliler de vergi dışı bırakılmalı." diye konuştu.

- "Seçim meydanlarında duymak istiyoruz"



Atalay, ücretliler için daha düşük bir vergi tarifesi uygulanması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler ve bu vergilerin yüksek oranları nedeniyle çalışanların ocak ayında aldığı ücret, aralık ayına kadar önemli ölçüde düşüyor. İşçiler başta olmak üzere tüm çalışanların yıl sonuna doğru yoğun olarak hissettiği bu ağır vergi yükü önemli bir sorun olarak çözüm bekliyor. Siyasi partilerden bu konuda taleplerimiz var. Çalışma barışını örseleyen bu vergi adaletsizliğinin giderileceğini seçim meydanlarında duymak istiyoruz."



- "KİT'ler için verilen sözler tutulmalı"



Çalışma hayatının önemli diğer bir sorununun da Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki (KİT) taşeron işçilerin kadro sorunu olduğunu belirten Atalay, 900 bin taşeron işçiye kamuda kadro veren hükümetin KİT'lerdeki yaklaşık 70 bin çalışanı kapsam dışı bıraktığını ifade etti.

Kadroya geçen 900 bin işçinin hakkını bıkmadan usanmadan aradıkları gibi bu işçilerin de haklarını arayacaklarını söyleyen Atalay, "Hükümet yetkilileri KİT'lerdeki çalışanlara Hazinenin kadro vereceği yönünde bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların üzerinden iki aya yakın süre geçti ama hala somut bir adım yok. Verilen sözler tutulmalı." diye konuştu.

Belediye İktisadi Teşebbüsleri ile il özel idarelerinde kadroya geçirilen taşeron işçilerin ilave tediye (ikramiye) imkanından yararlandırılmadığını dile getiren Atalay, kadroya alınan taşeron işçiler arasında ayrıma neden olan bu durumun bir an evvel ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.