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UCM İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istiyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu.

Genel 20.12.2019, 19:25
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UCM İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istiyor
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu.

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#dünya
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