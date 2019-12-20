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UCM İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istiyor
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu.
Genel 20.12.2019, 19:25
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu.
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