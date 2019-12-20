UCM İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istiyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu.

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