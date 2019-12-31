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Uçhisar Kalesi’nden kartpostallık görüntü

Dünyanın En Yüksek Karla Karışık Yağmurun Ardından Kartpostallık Görüntüler Verdi

Genel 31.12.2019, 21:32
Uçhisar Kalesi’nden kartpostallık görüntü
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi yeni yıla rengarenk kar yağışıyla girerken, Uçhisar Kalesi’nin sisli görüntüsü kartpostallık görüntü oluşturdu.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi yeni yıla karla karışık yağmur yağışı ile giriyor. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesindeki en yüksek peribacası Uçhisar Kalesi ve yamacında bulunan otellerin ışıklandırması kartpostallık görüntü oluşturdu.

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