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Uçhisar Kalesi’nden kartpostallık görüntü
Dünyanın En Yüksek Karla Karışık Yağmurun Ardından Kartpostallık Görüntüler Verdi
Genel 31.12.2019, 21:32
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi yeni yıla karla karışık yağmur yağışı ile giriyor. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesindeki en yüksek peribacası Uçhisar Kalesi ve yamacında bulunan otellerin ışıklandırması kartpostallık görüntü oluşturdu.
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