UCGL-MEWA Başkanı Sadie: “BM’den sonra en büyük ikinci kuruluşuz”
BİRLEŞMİŞ KENTLER VE YEREL YÖNETİMLER ORTA DOĞU VE BATI ASYA BÖLGE TEŞKİLATI (UCLG-MEWA) YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İLE KENT DİPLOMASİSİ VE YEREL YÖNETİŞİM KOMİTESİ YAN ETKİNLİĞİ NEVŞEHİR CROWNE PLAZA CAPPADOCİA OTEL’DE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI İLE BAŞLADI.
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu toplantısı ile Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi yan etkinliği Nevşehir Crowne Plaza Cappadocia Otel’de düzenlenen basın toplantısı ile başladı.
Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bugün başlayan toplantıda Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Batı Asya’nın çeşitli ülkelerinden 100’e yakın belediye başkanı ve yerel yönetim birliklerinin katılması bekleniyor. UCLG-MEWA Yönetim Kurulu’nun Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantı Crowne Plaza Cappadocia Otel’de Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, UCLG MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve UCLG-MEWA Başkanı Mohamed Saadie toplantı öncesinde basın toplantısı düzenlendi.
UCLG-MWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’da açıklamasında, “Nevşehir önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Dünyanın sıkıntılı olduğu dönemde bu işi gerçekleştirmek durumundayız. Belediye Başkanı Rasim Arı yeni bir belediye başkanı. İfadesinde de bunu söylüyor. Ama bir yıl dolmadan şehrini hem Türkiye hem de dünyaya tanıtmak ve duyurmayla ilgili gereken gayreti çabayı gösteriyor. Bizim teşkilatımız içerisinde aldığı roller ile de bunu ispatlamış durumda. Bizim 2019 Amman’da yapmış olduğumuz Genel kurulda saymanlığa seçilmesinin yanı sıra turizm komitesinde de aktif rol alıyor. Tabi bu toplantımızda UCLG-MEWA’nın eş başkanımız da yarın toplantımıza katılacak” diye konuştu.
UCLG-MEWA Başkanı Mohamed Saadie ise burada yaptığı açıklamada böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmasından dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür ederken buraya Lübnan’dan 20 kişi gelecektik ama Lübnan’ın iflas etmesi ve Korona virüs salgınından dolayı sadece ben gelebildim dedi. Saadie, “Burada aranızda bulunmaktan memnun olduğumu söylemek istiyorum. Çünkü siz benim ikinci ailemsiniz. Öncelikle basın mensuplarını selamlıyorum. Sizlerin önemli rolünü biliyorum. Geçmişte bu alanda çalışmalar yaptım. Siz hem yerel yönetimlerin başarısını yansıtıyorsunuz hem de başarısızlıkları da bize aktarıyorsunuz ki biz onları başarıya dönüştürelim. Maalesef ki Türkçe bilmediğim için Arapça konuşuyorum. Ama yakın zamanda Türkçe öğreneceğim. Çünkü Türkçe hem sevdiğim insanların hem de sevdiğim ülkenin dilidir. Buradaki toplantımıza ev sahipliği yapan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya çok teşekkür ediyorum. Allah işini özenle yapan kulunu sever. Belediye Başkanı Rasim Arı’da bunu uyguluyor. Şunu da göz ardı etmemeliyiz. Rasim Arı tüm uluslararası etkinliklere elinde geldiği kadar katılım sağlıyor. Orada da hem Nevşehir’i hem Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil ediyor. Dünyadaki tüm insanları buraya çekmeye çalışıyor. Biz UCLG-MEWA olarak Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın her zaman arkasındayız. UCLG-MEWA olarak Mehmet Duman’ın da söylediği gibi yerel yönetimlere elinden gelen her türlü sağlıyor. Mehmet Duman’a da çalışmalarında teşekkür ediyorum. UCLG-MEWA Birleşmiş Milletler’den sonra en büyük ikinci kuruluştur. UCLG-MEWA’nın öncelikli hedefleri sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yerelleştirmektir. Biliyoruz ki her şehrin her belediyenin farklı özellikleri var. Biz elimizden geldiği kadarıyla benzerlikleri belediyeler arasında ayarlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla belediyelerdeki sosyalleşmeleri de destekleyeceğiz. Emin olun aramızdaki dil bize engel olmayacak. Çünkü bizim duygularımız dilden e sözlerden daha güçlüdür. Nevşehir’de düzenlenen toplantı için Belediye Başkanı Rasim Arı’ya yeniden teşekkür ediyorum. Lübnan’dan 20 kişinin üzerinde katılım sağlamak istiyorduk. Ama maalesef Lübnan’da yaşanılan iflastan dolayı ve Korona virüsünden dolayı 20 kişi rezervasyon yaptırmalarına rağmen gelemediler. Beni bir uçak getirmeseydi ben başka bir yol bulup gelme şansımı deneyecektim” şeklinde konuştu.