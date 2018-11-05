Üç kuşaktır avukatlık yapıyorlar

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kayseri'de 10 yıl önce emekliye ayrılan 89 yaşındaki avukat Nuri Büyükkeçeci'nin iki oğlu ve bir torunu da avukatlık mesleğini icra ediyor.

Üç kuşaktır avukatlık mesleğine gönül veren Büyükkeçeci ailesi, en büyüğü 89 yaşında olan dede ile en küçüğü 23 yaşında torunun avukatlık yapmasının gururunu yaşıyor.

Büyükkeçeci'nin torunlarından hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi Nuri Emre de avukatlık için gün sayıyor.

Dede Nuri Büyükkeçeci, AA muhabirine, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu, 1957 yılında staja başladığını ve mesleğini 50 yıl icra ettiğini söyledi.

Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını belirten Büyükkeçeci, şöyle konuştu:

"İki hukukçu evlat yetiştirdim, biri 35 yıllık, biri de 25 yıllık avukat. Bir torunum şimdi okuduğu hukuk fakültesini bitirmek üzere, diğer oğlumun kızı bitirdi, avukat oldu. Yüksek ihtisas yapmak için Paris'e gidiyor. Üç nesil avukatız, Allah herkese nakip etsin. 50 sene avukatlık yaptım. Çocuklarıma, 'Hukuk fakültesine gidin.' demedim, çocuklarım tercih ettiler. Zaman dün gibi geçti. Meslekte 60 yıl plaketimi, oğlumun sınıf arkadaşı Metin Feyzioğlu'nun elinden aldım."

Nuri Büyükkeçeci'nin oğlu avukat Levent Büyükkeçeci (49) de mesleği 25 yıldır icra ettiğini belirtti.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu, üç kuşaktır avukatlık yaptıklarını anlatan Büyükkeçeci, babasının mesleğini devam ettirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Büyükkeçeci, "Babamızın avukat olması, meslekteki başarısı, dürüstlüğü bize ilham verdi. Oradan, avukat olalım dedik, bu mesleği tercih ettik. Müesseseyi devam ettirmek istiyoruz. İnsanların haklarının temini hususunda çabalamak ve tahsis edip vermek, insanlara çok büyük bir mutluluk veriyor. Hakları almak, o insanları mutlu etmek bizi de çok mutlu ediyor. Bu mesleği onun için çok seviyorum." dedi.

- Avukatlık ruhsatını babasının elinden almış

Nuri Büyükkeçeci'nin diğer oğlu 59 yaşındaki Şadi Büyükkeçeci ise 1980 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu ve mesleğini 35 yıldır icra ettiğini dile getirdi.

Mesleğini çok sevdiğini dile getiren Büyükkeçeci, şöyle devam etti:

"Mezun olduğum dönemde babam baro başkanıydı. 1981 yılında avukatlık ruhsatını da babamın elinden aldım. O da benim için çok ayrı bir mutluluk oldu. Babamla çok uzun yıllar beraber çalıştık. Daha sonra kardeşim geldi, üçümüz beraber uzun yıllar çalıştık. Şu an Ankara'da devam ediyorum. Oğlumu da yetiştirmeye çalışıyorum. Bu sene son sınıfta okuyor. İnşallah babamın dediği gibi üç nesil Büyükkeçeci ailesi olarak hukuk ailesine hizmet etmeye çalışıyoruz. Bundan da son derece mutluyuz."

- "İçimizde yanan bir adalet ateşi var"



Levent Büyükkeçeci'nin 23 yaşındaki kızı Sinem Büyükkeçeci ise Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra nisan ayında avukat olduğunu söyledi.

Yüksek lisans için yakında Paris'e gideceğini aktaran Büyükkeçeci, "Mesleği yapıyor olmak inanılmaz gurur verici bir his. Aile bireyleri ile aynı dili konuşuyoruz, babaannem bazen bizi tam olarak anlamıyor. Çok güzel bir his gerçekten. Mesleği seçerken aksi yönde yönlendirme oldu, 'Yapma, çok zor meslek.' dediler ama gerçekten içimizde yanan bir adalet ateşi var galiba. Biz haklıya hakkını vermek ekolündeniz. O şekilde de inşallah hep devam edebiliriz." şeklinde konuştu.

Şadi Büyükkeçeci'nin oğlu Nuri Emre Büyükkeçeci (22) de Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olduğunu, sürekli hukuk konusunun konuşulduğu bir ailede yetiştiğini ve mesleği severek yapacağını ifade etti.