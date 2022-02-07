Üç Kuruş 13. bölüm Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor?

Üç Kuruş Yeni bölümüyle Bu Akşam 20.00'de Show TV' de başlıyor. İlk 1 saat geçmiş bölümün özetinin yayınlandığı dizide yeni bölüm 21.00 itibari ile başlayıp Show TV yayın akışında belirtildiği üzere 00.15 te Aziz adlı dizinin tekrarının başlamasıyla bitiyor.

Üç Kuruş'un 13. Bölümünde; Kartal ve Efe, İrfan’ın yönlendirmesiyle Çetin’e ulaşmayı başarır. Çetin, Kartal ve Efe’nin Azade’ye karşı büyük bir zafer kazanmalarını sağlar. ...

Üç Kuruş'un 13. Bölümünde neler olacak?

Kartal mahalledeki geçim sıkıntısına çare bulmak için Azade’nin ona verdiği tehlikeli görevi kabul eder.

Efe’ye rağmen harekete geçen Kartal ölümle burun buruna gelince, işler içinden çıkılmaz hale gelir. Ailesini korumak isteyen Oktay, Efe’den Neriman’ın Ferhan’la neden görüştüğünü öğrenmesini ister. Leyla’nın da Ferhan’la görüştüğünü öğrenen Efe, Leyla’yla yüzleşir. Bahar ise Leyla’nın yardımıyla Kartal’a bir sürpriz hazırlar ve aralarındaki buzları eritmeyi başarır. Kartal’ın yeni görevinde karşı karşıya kalacağı Baybars’ın has adamlarından Korkmaz’ın oyuna dahil oluşu beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.

7 Şubat Show TV Yayın AKIŞI

06:00 Gelin EviTekrar

08:00 Bu SabahCanlı

10:00 Kuzey Yıldızı İlk AşkTekrar

12:00 Gelin Evi FiskosYeni Bölüm

12:30 Gelin EviYeni Bölüm

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı

18:10 Senin HayatınYeni Bölüm

18:45 Show Ana HaberCanlı

20:00 Üç KuruşYeni Bölüm

00:15 AzizTekrar

03:00 Aşk Laftan AnlamazTekrar