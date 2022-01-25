Üç Kuruş 11. bölüm izle tek parça! Üç Kuruş son bölüm full izle!

İrfan'ın ortaklık teklifine Kartal ve Efe'nin vereceği cevap merakla beklenirken Leyla ile Kartal'ın arasında Efe yüzünden gerilim yükseliyor. Neriman'ın Baybars ismini duyduğunda verdiği tepki dikkat çekerken Kartal ve Efe kafalarına çuval geçirilerek zorla götürülüyor. Kartal ve Efe'nin çatışmaya girdiği tanıtım gerilimi yüksek anlara sahne olurken Efe'nin müdürüne silahlara takip cihazı koyduğunu söylemesi dikkat çekiyor. Efe'nin konuşmasıüzerine kapının önünde bekleyen Leyla’nın şoke olmuş hali ise akıllara

Leyla, Efe'nin büyük sırrını öğrendi!Leyla, Efe'nin hareketlerinden şüphelenerek onu takip etmeye başlar.

Efe'den Leyla'ya aşk ziyareti! Efe, Leyla'nın penceresinin önüne gider ve ikili romantik dakikalar yaşamaya başlar.

Bahar, Kartal'ın yaralarını sarıyor! Eve gelen Kartal karşısında Bahar'ı görür ve onunla dertleşmeye başlar.

Sorma Ne Haldeyim / Müslüm Gürses Kartal İzzet'i bağışlar ve onu oğluyla kavuşturur.

Sezin Akbaşoğulları Üç Kuruş'ta!

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ay Yapım imzalı dizi ‘Üç Kuruş’un ekibine yeni bir isim katıldı. Başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları sevilen diziye 11. bölümden itibaren sürpriz bir karakterle dahil oluyor.

Ay Yapım’ın Pazartesi akşamları Show TV’de izleyiciye seyir zevki yüksek dakikalar sunan dizisi ‘Üç Kuruş’un ekibine Sezin Akbaşoğulları dahil oldu. Kariyeri boyunca televizyon ekranlarında, beyazperdede ve tiyatro sahnesinde birçok farklı karaktere hayat veren başarılı oyuncu, şimdi de sürpriz bir karakterle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Efe’nin (Ekin Koç) beraber verdiği mücadelede kilit bir role hayat verecek oyuncu, gücü ve zekasıyla da çok konuşulacak. İkilinin hikayeye dahil olan bu dişli karakter karşısında ne yapacağı ise şimdiden merak uyandırıyor.

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad’ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki ‘Üç Kuruş’un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Kadir Çermik, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Ay Yapım imzalı ‘Üç Kuruş’ her Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!

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