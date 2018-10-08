Üç ayrı hatta ByLock kullanan sanığa hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Karakuzulu ile avukatı katıldı.

Sanık Karakuzulu, suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanan sanığın, üç ayrı telefon hattında ByLock kullandığını ve telefonunda yapılan incelemede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in video ve ses kayıtlarının tespit edildiğini belirterek, atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.